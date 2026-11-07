D’Angelo: «Partita non semplice ma andiamo oltre le difficoltà»

«La vittoria in casa ci ha ridato morale, andiamo ad affrontare una partita non semplice». Luca D’Angelo fa il punto della situazione in casa Sampdoria e si concentra sulla trasferta di domani, domenica, in casa Carrarese. «Abbiamo fatto una settimana di lavoro giusto – precisa -, purtroppo con la solita problematica delle assenze. Gli allenamenti sono stati proficui ma soltanto a livello di gestione: non possiamo spingere più tanto perché i 12-13 giocatori disponibili vanno preservati».

Migliorare. «Difesa a tre? Continueremo a quattro – taglia corto il mister -. Mezzotero? Ha fatto una buonissima prestazione, si sta allenando bene e sicuramente ci sarà spazio per lui così come per Tutino e Karamoh che sono gli unici attaccanti a disposizione. Lauritsen ha la tonsillite e non ci sarà. Dobbiamo migliorare sul fronte offensivo: abbiamo avute le maggiori defezioni in quel reparto, devono giocare sempre gli stessi e questo non ci permettere di essere intensi. Ma con il tempo anche la manovra ne trarrà giovamento, ne sono certo».

Difficoltà. Oltre ai lungodegenti, Lauritsen e lo squalificato Cicconi, altre due le assenze certe al “Dei Marmi”. «Insigne ed Esposito non saranno della gara – conclude D’Angelo -, li aspettiamo dopo la sosta. Abildgaard si è allenato, non gli ho ancora parlato ma l’ho visto abbastanza sciolto, sicuramente sarà tra i convocati. Begić invece ha fatto soltanto due sedute. Ma dobbiamo andare oltre le difficoltà».