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Arbitri: Carrarese-Sampdoria affidata a Di Marco di Ciampino

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Arbitri: Carrarese-Sampdoria affidata a Di Marco di Ciampino

La designazione arbitrale per Carrarese-Sampdoria, gara in programma domenica 8 novembre (ore 17.15) al “Dei Marmi” di Carrara e valida quale 11.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.
Assistenti: Luciani di Milano e Di Giacinto di Teramo.
Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi di Livorno.
VAR: Prontera di Bologna.
AVAR: Santoro di Messina.

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