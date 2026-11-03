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Giudice Sportivo: Cicconi squalificato, salterà Carrarese-Samp

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Giudice Sportivo: Cicconi squalificato, salterà Carrarese-Samp

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 10.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

1 giornata di squalifica: Cicconi (Sampdoria), Giunti (Padova).

Diffidati Sampdoria: Henderson.

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