D’Angelo: «Vittoria importante di cuore e personalità»

Luca D’Angelo è soddisfatto della sua prima vittoria sulla panchina blucerchiata. «Nell’estrema difficoltà numerica anche nel fare la formazione – ammette il mister -, penso che i ragazzi abbiano giocato una partita di grande personalità e di tanto cuore, che penso sia stata apprezzata dalla tifoseria. Il gruppo? Tutti gli infortunati volevano venire in panchina, ne abbiamo scelti due che potessero dare una mano sul piano vocale: hanno dato il loro contributo morale per questa vittoria per noi tanto importante».

Tattica. «In questo momento siamo una Sampdoria in costruzione – prosegue D’Angelo -, abbiamo tanti giocatori fuori così come li aveva mister Corradi, bisogna essere onesti. Si vede che non siamo una squadra ben definita: dobbiamo giocare più di tattica, ben ordinati in mezzo al campo. In un avvio difficile, l’infortunio di Verschaeren poteva essere un altro episodio negativo ma abbiamo reagito nel migliore dei modi: Mezzotero è entrato bene dalla panchina, non abbiamo più rischiato niente, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e lo abbiamo fatto. Poi nel secondo tempo abbiamo gestito benissimo».

Giovani. Ora rotta verso Carrara. «Possiamo lavorare di più – conclude il tecnico doriano -, purtroppo perdiamo Verschaeren e Cicconi squalificato. Dobbiamo trovare il meglio da tutti i giocatori in rosa, anche dai più giovani. Oggi hanno giocato due 2008, una nota per cui la società deve essere orgogliosa così come ho visto che lo sono i tifosi».