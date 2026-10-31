Samp più forte dell’emergenza: Entella battuta al “Ferraris”
Samp più forte dell’emergenza: Entella battuta al “Ferraris”
Il tabellino della sfida tra blucerchiati e biancazzurri, 10.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Sampdoria 2
Virtus Entella 0
Reti: p.t. 23′ Tiritiello, 42′ Mezzotero.
Sampdoria (4-3-3): Krastev; Mbabu, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Begić, Tutino (36′ s.t. Karamoh), Verschaeren (17′ p.t. Mezzotero, 45′ s.t. Ravanelli).
A disposizione: Vindahl, Massolo, Insigne, Ferrari, Diop, Donega, Esposito.
Allenatore: D’Angelo.
Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Alborghetti (36′ p.t. Marconi), Tiritiello, Vignali; Mezzoni (32′ s.t. Annoni), Franzoni, Squizzato (1′ s.t. Felippe), Benedetti (1′ s.t. Cuppone), Di Mario; Tirelli (23′ s.t. Corona), Guiu.
A disposizione: D’Alterio, Torrielli, Previtali, Turicchia, Motolese, Costa, Kritta.
Allenatore: Chiappella.
Arbitro: Calzavara di Varese.
Assistenti: Cavallina di Parma e Tempestilli di Roma 2.
Quarto ufficiale: Galipò di Firenze.
VAR: Gariglio di Pinerolo.
AVAR: Maggioni di Lecco.
Note: ammoniti al 19′ p.t. Mezzoni, al 32′ p.t. Cicconi, al 33′ p.t. Guiu, al 46′ p.t. Marconi, al 47′ s.t. Mbabu per gioco scorretto, al 32′ p.t. Vignali per comportamento non regolamentare; recupero 4′ p.t., 3′ s.t.; abbonati 20.837 (rateo 184.804,81 euro), paganti 2.122 (48.838 euro) ; terreno di gioco in discrete condizioni.