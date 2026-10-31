Henderson: «Fatto il primo passo, ora sempre questa mentalità»

«È stata una partita tosta ma abbiamo portato a casa tre punti ed è quel che conta». Liam Henderson può sorridere al termine del successo casalingo della Sampdoria sulla Virtus Entella. «Sono contento soprattutto per Mezzotero che ha segnato il primo gol tra i professionisti – dice il capitano -. Il mister? Ha portato questa mentalità in pochi giorni e per noi è stato fondamentale oggi così come lo era stato già nelle prime due partite con Südtirol e Ascoli. Secondo me abbiamo fatto il primo passo, ora dobbiamo continuare così e andare a giocare con la Carrarese con la stessa mentalità».