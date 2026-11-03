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Verschaeren e Lauritsen: aggiornamento medico

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Verschaeren e Lauritsen: aggiornamento medico

L’U.C. Sampdoria comunica che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata odierna il calciatore Yari Verschaeren hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Il centrocampista ha già intrapreso il percorso di recupero.

Ancora indisponibile, causa bronchite, l’attaccante Tobias Lauritsen che dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra nel corso della settimana.

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