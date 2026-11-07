Sono ventuno i blucerchiati di D’Angelo per Carrarese-Samp
Sono ventuno i blucerchiati di D’Angelo per Carrarese-Samp
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Luca D’Angelo ha reso nota la lista dei 21 blucerchiati convocati per la trasferta in casa della Carrarese, in programma domani, domenica, al “Dei Marmi” (calcio d’inizio alle ore 17.15) e valida quale 11.a giornata della Serie BKT 2026/27. Prima chiamata per il centrocampista della Primavera Joao Visentin (maglia n.° 82). Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).
Difensori: Delli Carri (15), Diop (38), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Meijer (5), Ravanelli (13).
Centrocampisti: Abildgaard (28), Amarandei (37), Conti (33), Donega (44), Henderson (6), Makoumbou (45), Visentin (82).
Attaccanti: Begić (11), Karamoh (14), Mezzotero (39), Tutino (99).