Tutino-gol, la Samp festeggia: tre punti d’oro a Carrara
Tutino-gol, la Samp festeggia: tre punti d’oro a Carrara
Il tabellino della sfida tra giallazzurri e blucerchiati, 11.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Carrarese 0
Sampdoria 1
Reti: p.t. 23′ Tutino.
Carrarese (3-4-2-1): Pizzignacco; Ruggeri (17′ s.t. Dagba), Oliana, Reale; Parlanti, Schiavi (17′ s.t. Belloni), Braunoder, Rouhi; Rubino (17′ s.t. Topalovic), Martini (1′ s.t. Marconi); Abiuso.
A disposizione: Garofani, Ravaglia, Macchioni, Cisse, Finotto, Romani, Cudrig, Guarcio.
Allenatore: Pagliuca.
Sampdoria (4-4-2): Krastev; Mbabu, Delli Carri, Ravanelli, Gartenmann; Henderson, Abildgaard (17′ s.t. Conti), Makoumbou; Begić; Mezzotero (24′ s.t. Meijer), Tutino (24′ s.t. Karamoh).
A disposizione: Vindahl, Massolo, Ferrari, Amarandei, Diop, Donega, Visentin.
Allenatore: D’Angelo.
Arbitro: Di Marco di Ciampino.
Assistenti: Luciani di Milano e Di Giacinto di Teramo.
Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi di Livorno.
VAR: Prontera di Bologna.
AVAR: Santoro di Messina.
Note: ammoniti al 19′ p.t. Tutino, al 36′ p.t. Rubino, al 41′ p.t. Mezzotero per gioco scorretto, al 7′ s.t. Begić, al 40′ s.t. Karamoh per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 1.775 (rateo 20.583,74 euro), paganti 2.780 (39.070,40 euro); terreno di gioco in sintetico.