Doppio sotto la pioggia in vista di Samp-Benevento

Doppio sotto la pioggia per la Sampdoria che prosegue a Bogliasco la preparazione alla sfida con il Benevento, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Luca D’Angelo e il suo staff hanno diretto una sessione mattutina incentrata su lavori di forza in due gruppi e trasformazione sul campo sotto forma di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e possessi. Al pomeriggio invece allenamento dedicato alla tattica. Differenziato sul campo per Alessandro Di Pardo e Yari Verscharen. Proseguono i personali percorsi di recupero Fabio Depaoli e Salvatore Esposito.