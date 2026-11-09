Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Sono due i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.
Slovenia – Tjas Begić
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Slovenia-Svizzera (venerdì 13 novembre, ore 20.45, “Ljudski vrt” di Maribor, Slovenia)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Macedonia-Slovenia (lunedì 16 novembre, ore 20.45, “Arena nazionale Toše Proeski” di Skopje, Macedonia)
Repubblica del Congo – Antoine Makoumbou
CAF, Qualifiers AFCON 2027, Gruppo G: Comores-Repubblica del Congo (venerdì 13 novembre, ore 13.00, “Stade Omnisports de Malouzini” di Malouzini, Isole Comore)
CAF, Qualifiers AFCON 2027, Gruppo G: Repubblica del Congo-Comores (martedì 17 novembre, ore 18.00, “Alphonse-Massamba-Débat” di Brazzaville, Repubblica del Congo)