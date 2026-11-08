D’Angelo esulta: «Bravi ragazzi, la partita che dovevamo fare»

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare». Luca D’Angelo è soddisfatto al termine del successo per 1-0 in casa della Carrarese. «Abbiamo disputato un buon primo tempo – prosegue nella sua analisi -. Poi loro sono venuti fuori nel secondo ma ci siamo difesi bene. I nostri cambi sono stati Conti e Meijer, ragazzi che non giocavano da 5 mesi e che ho ritrovato in gruppo solo da pochi giorni. Sono stati bravi loro e tutti i ragazzi. Poi abbiamo anche avuto l’infortunio di Abildgaard. C’è stata ovviamente più sofferenza ma abbiamo tenuto duro».

Meglio. «La Carrarese è una squadra difficile da affrontare – dice D’Angelo -, soprattutto in casa loro, sul sintetico dove si allenano tutta la settimana, ma nel primo tempo abbiamo fatto meglio. La sosta? Sono arrivato e abbiamo fatto tre partite in una settimana con 13 giocatori; ora cercheremo di sfruttarla nel migliore dei modi».