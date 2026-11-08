Tutino: «Bella serata e gruppo unito, continuiamo così»

Tornare decisivo per la Sampdoria. Gennaro Tutino sognava da tempo una partita così. «È stata una bella serata soprattutto per i tre punti e per il gol che ha sancito la vittoria della squadra – racconta nel post-gara di Carrara -. Non possiamo però ragionare in termini di felicità e di contentezza perché il calcio non consente mai di adagiarti: dobbiamo lavorare e migliorare di settimana in settimana».

Gruppo. «Il mister ci ha dato fin da subito una grandissima mano – spiega il numero 99 -. Penso si veda sul campo, dove si lotta, si attacca e si difende tutti insieme. È un tecnico espertissimo, dobbiamo continuare a seguirlo. Siamo un gruppo unito, abbiamo fuori giocatori importanti e ovviamente li aspettiamo. Magari la sosta ci aiuterà a ritrovarli ma lo spirito deve essere comune per tutti, anche per i Primavera che vengono ad allenarsi con noi. Dobbiamo continuare così e avere sempre un atteggiamento battagliero».