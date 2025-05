La Samp Women lotta in dieci, ma al “Ricci” vince il Sassuolo

Il tabellino della sfida tra neroverdi e blucerchiate, 10.a giornata della Poule Salvezza – Serie A Femminile eBay 2024/25.

Sassuolo 4

Sampdoria 2

Reti: p.t 6′ pellegrino, 34′ Monterubbiano; s.t. 21′ Baldi, 34′ Girotto, 43′ e 48′ Clelland.

Sassuolo (4-3-1-2): Di Nallo; Brustia, Caiazzo (26′ s.t. Hagemann), Pleidrup, Fusini (1′ s.t. De Rita); Dhont Doms, Perselli (38′ s.t. Brignoli); Monterubbiano (16′ s.t. Fisher); Sabatino (26′ s.t. Girotto), Clelland.

A disposizione: Lonni, Durand, Orsi, Chmielinski.

Allenatore: Rossi.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Pittaccio (20′ s.t. Bertucci), Pisani, Re, Heroum; Fallico (41′ s.t. Burbassi), Barbieri, Colombo (41′ s.t. Rossi); Pellegrino (32′ s.t. Bercelli), Arcangeli (20′ s.t. Baldi), Llopis.

A disposizione: Larsen, Nespolo, Nano, Zilli.

Allenatore: Casazza.

Arbitro: Toro di Catania.

Assistenti: Lo Calio di Seregno e Fenzi di Treviso.

Quarto ufficiale: Puntel di Tolmezzo.

Note: espulsa al 21′ p.t. Barbieri per gioco scorretto; ammonite al 29′ p.t. Brustia, al 35′ p.t. Tampieri, al 29′ s.t. Bertucci, 40′ s.t. Rossi, 50′ s.t. Baldi per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in ottime condizioni.