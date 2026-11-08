Non basta Codecà, Samp Women battuta dal Real Meda

Prima battuta d’arresto per la Sampdoria Women. Al “Boero” di Genova Molassana le blucerchiate di Salterio perdono per la prima volta in stagione una partita incredibile. Il Real Meda si porta sullo 0-2 grazie alla doppietta di Roventi (8′ e 60′). Il Doria reagisce subito con Codecà (62′) e va alla disperata ricerca del pari che arriva in pieno recupero ancora con la solita Codecà (93′). Ma non è finita perché le bianconere si riportano avanti proprio allo scadere: al 95′ è Caravetta a beffarci fissando il punteggio sul 2-3 finale. Un gol che proietta le ospiti in vetta alla classifica del Girone A della Serie C Femminile con 10 punti. Le blucerchiate, ferme a quota 9, vengono invece raggiunte dalla Pro Sesto al secondo posto.