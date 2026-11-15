La Samp Women torna a marciare: 11-1 alla Caronnese

La Sampdoria Women ricomincia la propria marcia nel Girone A del campionato di Serie C Femminile. Archiviato il primo passo fasso con il Real Meda, le blucerchiate tornano al successo facendo un sol boccone della Caronnese. Al “Boero” di Genova Molassana finisce 11-1 per la ragazze di Salterio, partite forte con il vantaggio di Tortarolo (3′). Le rossoblù pareggiano al 9′ con Marelli per poi essere travolte dall’immediata reazione doriana: Naudi (10′), Codecà (11′), ancora Naudi (14′), ancora Codecà (27′) e Parodi (41′) ci permettono di andare all’intervallo sul punteggio di 6-1. Un bottino rimpinguato nella ripresa con la tripletta personale di Codecà (60′), la tripletta di Parodi (65′ e 71′) e il bis finale di Botto (74′ e 86′). Con questi tre punti la Samp, seconda, si porta a quota 12 in classifica.