Come with us: al via le iscrizioni per il Samp Camp Norwich

Come with us! Dalla prossima estate i Samp Camp parleranno anche inglese. In attesa del lancio dei clinic tecnici cittadini nelle versione Day e Full, sono partite le iscrizioni per la vera novità dell’edizione 2025: il Samp Camp Norwich.

Full. Si tratta di un full camp a numero chiuso (30 i posti disponibili) che, da lunedì 21 luglio a sabato 26 luglio, si svolgerà in Inghilterra presso il centro sportivo “The Nest” di Horsford, piccolo centro della contea di Norsfolk.

Tour. Dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni, il Samp Camp Norwich permetterà di abbinare un corso di inglese con insegnanti madre lingua ad allenamenti ad alto contenuto tecnico e formativo con istruttori di U.C. Sampdoria e Norwich City. Nel pacchetto è compreso anche un tour presso lo stadio “Carrow Road” di Norwich e visita guidata nella storica cittadina inglese.