Samp Camp Ponte di Legno, un’estate da vivere in blucerchiato

A una settimana esatta dall’avvio dei Samp Camp a Bogliasco, continuano le richieste per il Samp Camp di Ponte di Legno, in programma dal 12 al 18 luglio 2026, una settimana speciale dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni che desiderano vivere un’esperienza unica all’insegna del calcio, del divertimento e dei colori più belli del mondo.

Atmosfera. Nella splendida cornice di Vezza d’Oglio, a pochi chilometri dalla sede del ritiro estivo della prima squadra, i partecipanti potranno allenarsi sotto la guida degli istruttori qualificati del settore giovanile blucerchiato, migliorare le proprie capacità tecniche e condividere giornate ricche di attività sportive e momenti di aggregazione. Il valore aggiunto del full camp organizzato all’interno del contesto naturalistico del Parco dell’Adamello sarà la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera del ritiro della prima squadra. I giovani blucerchiati avranno infatti l’opportunità di assistere agli allenamenti, incontrare i propri beniamini e partecipare a momenti esclusivi pensati per rendere ancora più speciale questa esperienza.

Iscrizioni. Sarà l’occasione per trascorrere una settimana indimenticabile tra sport, amicizia e passione blucerchiata nel cuore delle montagne lombarde, in Alta Valle Camonica, per vivere insieme un’estate da veri sampdoriani. Si ricorda che i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.