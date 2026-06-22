Samp Camp, che entusiasmo: a Bogliasco al via l’edizione 2026

Partiti ufficialmente, tra sorrisi ed entusiasmo. Sono iniziati a Bogliasco i nuovi Samp Camp. Un centinaio di bimbe e bimbi tra i 6 ai 14 anni ha preso parte sul sintetico del “Garrone” all’allenamento d’esordio dei campi estivi blucerchiati 2026. La prima settimana si annuncia intensissima agli ordini dei tecnici U.C. Sampdoria: i piccoli calciatori saranno messi alla prova in moltissimi esercizi come uno contro uno, conduzione palla, partitelle, esercitazioni di tiro e molto altro ancora.

Full Camp. Da non perdere inoltre i Full Camp di Ponte di Legno – sede del ritiro estivo della prima squadra – e Bardonecchia, in programma rispettivamente da domenica 12 a sabato 18 luglio e da domenica 19 a sabato 25 luglio. Sarà un’avventura tutta da vivere, con doppia sessione giornaliera intervallata da momenti multisport (beach volley, basket, arrampicata). La formula full con pernottamento permette di vivere un’esperienza settimanale immersiva, un momento di crescita all’insegna del divertimento e della possibilità di migliorare la propria tecnica individuale attraverso i tecnici dell’Academy blucerchiata. Clicca qui per saperne di più ed iscriverti all’istante.