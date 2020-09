Serie A TIM: anticipi e posticipi fino alla 4.a giornata del campionato giovedì 03 settembre 2020 20:15

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 1.a alla 4.a giornata del campionato di Serie A TIM 2020/21. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati con relativa programmazione televisiva.

1.a Juventus vs Sampdoria (domenica 20 settembre 2020, ore 20.45, diretta Sky)

2.a Sampdoria vs Benevento (sabato 26 settembre 2020, ore 18.00, diretta Sky)

3.a Fiorentina vs Sampdoria (venerdì 2 ottobre 2020, ore 20.45, diretta Sky)

4.a Sampdoria vs Lazio (sabato 17 ottobre 2020, ore 18.00, diretta Sky)