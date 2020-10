Sono ventitré i blucerchiati di Ranieri per la trasferta di Firenze giovedì 01 ottobre 2020 19:00

Il pullman sociale è partito alla volta della Toscana. Dopo l’ultimo allenamento sul prato del “Mugnaini”, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera, venerdì, allo stadio “Franchi” di Firenze. Oltre a Keita Balde, che sta seguendo il protocollo sanitario in seguito alla positività riscontrata al Coronavirus-COVID-19, non parteciperanno alla trasferta Omar Colley, Fabio Depaoli, Jakub Jankto e Nik Prelec. A seguire l’elenco dei 23 blucerchiati chiamati ad affrontare la Fiorentina.

Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Léris, Palumbo, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.