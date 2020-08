Vota su Telegram i gol più belli del campionato 2019/20 blucerchiato martedì 04 agosto 2020 15:13

La Serie A 2019/20 va agli archivi. Ma ci sono dei gol che rimarranno nei nostri occhi per lungo tempo: troppo belli per essere dimenticati. E allora perché non votarli e creare una classifica stagionale? Aprendo Telegram (l’app si può scaricare gratuitamente cliccando qui), è possibile esprimere la propria preferenza tra i pezzi migliori della collezione blucerchiata stagionale.

Lista. Abbiamo pre-selezionato per voi: la stecca da fuori di Gabbiadini a Bologna e la punizione-magia con l’Udinese; la volée di Quagliarella alla “Sardegna Arena” e la sua prodezza con il Napoli; la rovesciata di Bonazzoli a Udine e l’arpione al volo contro il Cagliari; il tocco morbido da fermo di Ramírez in casa del Torino; il mancino affilato di Linetty contro la SPAL; la battuta al volo di Jankto con il Brescia e per finire il destro a giro di Akildsen contro il Milan. Avete un solo voto a disposizione: scegliete saggiamente.