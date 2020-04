StayFit: la palestra virtuale per i bambini del Torneo Ravano sabato 18 aprile 2020 10:23

Una “palestra virtuale” studiata per intrattenere tutti i bambini delle scuole primarie di 3ª, 4ª e 5ª elementare, con l’ausilio di genitori e docenti ed il coinvolgimento proattivo di testimonial del mondo dello sport. Stiamo parlando di StayFit, la piattaforma nata sotto l’insegna della Fondazione Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani, patrocinata dal CONI con il 12 federazioni sportive coinvolte e il supporto di AIAC e AIC.

Gioco. In quanto portale e-learning, StayFit si aprirà non solo ai giovani della Liguria e del Basso Piemonte ma a tutto il territorio nazionale. «I più piccoli – ha spiegato Ludovica Mantovani -, per la loro stessa natura, hanno bisogno di non essere privati di momenti di svago e gioco anche dal punto di vista motorio. Questa idea nata da un’emergenza surreale potrà rimanere in futuro un progetto complementare durante tutto l’anno scolastico».

Iscrivizione. Clicca qui per conoscere le modalità di iscrizione a StayFit, #iorestoattivoacasa.