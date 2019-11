Academy: tris di successi, U17 e U16 calano il poker su Livorno e Spezia domenica 17 novembre 2019 18:58

Tris di successi. Con l’U18 a riposo, le formazioni giovanili blucerchiate impegnate nei campionati nazionali conquistato tre vittore su tre.

U17. Prova di forza dell’U17. Al “Garrone” di Bogliasco la squadra di Pastorino batte 4-3 il Livorno dando continuità al pari esterno con la Lazio. A rompere gli equilibri è Donato al 15′ ma gli ospiti rispondono al 20′ con Nunziatini. Passano dieci minuti e Izzo riporta in vantaggio la Samp. La gioia dura poco anche in questa occasione: al 33′ Caia trova il pari. Al 41′ torniamo avanti con Alesso che s’inserisce dalle retrovie e permette ai blucerchiati di andare al riposo sul 3-2. Al rientro in campo Poli buca Rossi riportando in parità gli amaranto (3′) ma Pohmajevic, subentrato a Izzo al 15′, impiega due minuti per firmare il gol-vittoria.

U16. Poker esterno per l’U16. Trascinata da bomber Polli, autore di una tripletta, i ragazzi di Ambrosi superano lo Spezia per 4-2 a domicilio. Sul prato del “Ferdeghini” il Doria parte fortissimo e dopo un solo giro di lancette Polli sblocca. I padroni di casa non ci stanno e già al 7′ pareggiano con Donati. I blucerchiati sembrano accusare il colpo e al 32′ capitolano ancora: Bonini infila Ragher, ribaltando momentaneamente lo svantaggio iniziale. Al rientro in campo Pozzato su rigore pareggia i conti al 16′, quindi sale in cattedra Polli che chiude definitivamente la contesa (26′ e 36′).

U15. Corsara è anche l’U15. Sullo stesso terreno di gioco e contro lo stesso avversario la formazione di Alessi conquista l’intera posta in palio. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate, ci pensa Leonardi al 9′ della ripresa ad aprire le marcature. Lo Spezia prova subito a reagire ma la retroguardia doriana è attenta e al 14′ Leone timbra lo 0-2 che permette ai blucerchiati di mettere definitivamente al sicuro il risultato.