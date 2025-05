Diop con l’Italia Under 16 al Torneo di Sviluppo UEFA

Il blucerchiato Karim Diop vestirà nuovamente l’azzurro. Il difensore della Sampdoria U17, già aggregato durante la stagione alla Sampdoria Primavera, farà infatti parte della selezione dal tecnico federale dell’Italia Under 16 Marco Scarpa per il Torneo di Sviluppo UEFA, in programma da mercoledì 28 maggio a martedì 3 giugno 2025, con Corea del Sud, Norvegia e Portogallo, padrone di casa.

1.a Italia-Corea del Sud (giovedì 29 maggio, ore 15.00, “Sacramento” di Amora, Portogallo)

2.a Norvegia-Italia (sabato 31 maggio, ore 15.00, “Complexo Municipal” di Palmela, Portogallo)

3.a Portogallo-Italia (martedì 3 giugno, ore 11.00, “Madideira Stadium” di Amora, Portogallo)