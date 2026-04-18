Pisani e Murati a segno, la Samp Primavera torna a sorridere

Torna a sorridere la Sampdoria Primavera. Sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco, i blucerchiati allenati da Francesco Pedone tornano al successo, superando per 2-1 il Padova. Al 17′ è Pisani a rompere gli equilibri, permettendoci di sbloccare la contesa e passare in vantaggio. Al 27′ i biancoscudati trovano il momentaneo pari con Gardin ma è Murati a decidere la contesa al minuto 24 della ripresa, regalandoci i tre punti che ci permettono di salire a quota 35 punti in classifica.