Samp Primavera beffata nel finale, a Bogliasco passa la Reggiana

Sconfitta amara per la Sampdoria Primavera, beffata nei minuti di recupero dalla Reggiana (2-3) sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco. Ospiti avanti poco prima dell’intervallo con Banse (37′) ma – al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo – Murati trova il momentaneo 1-1 al secondo giro di lancette. I granata però si riportano in vantaggio al 5′ con Cavaliere, i blucerchiati di Francesco Pedone provano a riorganizzare le idee e al 43′ risabiliscono la parità con Amarandei ma la gioia per il pari è solo illusoria. Al 49′ è ancora Cavaliere a trovare la via della rete che regala i tre punti alla formazione dell’ex Andrea Costa e ci condanna alla sconfitta.