Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Amichevole: Sampdoria-Cuneo (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo
U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Monza (domenica ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Amichevole: Sampdoria-Real Casalecchio (domenica ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Amichevole: Sampdoria-Piacenza (sabato ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Torneo “Clerici” (domenica, centro sportivo “Colombo” di Saronno, Varese)
U11 (all. Gabriele Armani)
Amichevole: Sampdoria-Pergolettese (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Torneo “Giochiamo a calcio” (domenica, campo sportivo “Comunale” di Camaiore, Lucca)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “Ligorna Cup” (domenica, campo sportivo “Ligorna” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Riposo
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 23.a giornata: Juventus-Sampdoria (domenica ore 16.00, centro sportivo “Garino” di Vinovo, Torino)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 25.a giornata: Torino-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Buole” di Torino)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Allenamento congiunto: Entella-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Celeri” di Chiavari, Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Allenamento congiunto: Sampdoria-Baiardo (sabato ore 14.00, campo sportivo “Boero” di Genova)