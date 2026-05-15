Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 16 e domenica 17 maggio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Amichevole: Sampdoria-Pontedera (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo
U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Real Casalecchio (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Torneo “Ferri” (domenica, centro sportivo “Bertolotti” di Crema, Cremona)
U13 (all. Luca Laudisi)
Torneo “Città di Genova” (sabato e domenica, campo sportivo “Strinati” di Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Torneo “Azzurri d’Italia” (domenica, centro sportivo “Aiazzi” di Prato)
U11 (all. Gabriele Armani)
Amichevole: Sampdoria-Alpignano (sabato, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Torneo “Spring Cup” (domenica, campo sportivo “Sattin” di Settimo Torinese, Torino)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “Rossi” (sabato, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Torneo “Città di Arenzano” (domenica, campo sportivo “Gambino” di Arenzano, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 22.a giornata: Arezzo-Sampdoria (domenica ore 14.30, campo sportivo “Nespoli” di Arezzo)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 24.a giornata: Sampdoria-Como (sabato ore 16.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Torneo “FIGC ” (domenica ore 15.15, campo sportivo “Bui” di San Giuliano Terme, Pisa)
Riposo
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo