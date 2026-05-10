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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 9 e domenica 10 maggio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 30.a giornata: Lecco-Sampdoria 1-3

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)
Riposo

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