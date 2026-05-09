La Samp Primavera chiude con una vittoria, superato il Lecco

La Sampdoria di Francesco Pedone chiude la stagione con una vittoria, aggiudicandosi per 3-1 il confronto esterno con il Lecco, valido per la 30.a ed ultima giornata del Primavera 2. Sul prato del “Rigamonti” di Lecco, i blucerchiati sbloccano la contesa già al 13′ con Murati, i padroni di casa accusano il colpo e al 15′ capitolano per la seconda volta, quando a firmare il raddoppio doriano è Badarau. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, ancora Murati trova la via della rete al 5′, firmando la personale doppietta e il definitivo tris della Samp, prima che i lombardi siglinino al minuto 33 il gol della bandiera con Tondi.