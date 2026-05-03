Playoff U17: troppa Roma al “Di Bartolomei”, Samp eliminata

S’interrompe al primo turno il cammino della Sampdoria Under 17 nei playoff che danno accesso alla Final Four Scudetto 2025/26.. Divario troppo ampio tra i giallorossi allenati da Alessandro Toti e i blucerchiati guidati da Felice Tufano nel confronto andato in scena al “Di Bartolomei” di Trigoria, dove i padroni di casa si sono aggiudicati con un netto 5-0 il primo turno in gara unica. A sbloccare la contesa al 21′ è Romero Carrdera che al 33′ firma il raddoppio e mette la gara su un piano inclinato in favore dei capitolini. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, al 20′ Bonifazi porta a tre le reti giallorosse, prima che ancora Romero Carredera metta a segno la personale tripletta al minuto 40 e il neoentrato Perrotta fissi definitivamente il risultato nel recupero (46′). Una sconfitta netta che non scalfisce però l’ottima stagione disputata dai ragazzi di mister Tufano, capaci di ritagliarsi un posto tra le prime squadre d’Italia della leva 2009.