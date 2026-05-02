Poker blucerchiato sulla Pro Vercelli, esulta la Primavera

Due gol nel primo tempo e altri due nel secondo. La Sampdoria di Francesco Pedone cala il poker sulla Pro Vercelli e si aggiudica l’ultima sfida casalinga della stagione, in attesa di chiudere il campionato in quel di Lecco nel prossimo fine settimana. Gara equilibrata fino al 35′, quando Amarandei rompe gli equilibri e ci porta in vantaggio. La Pro Vercelli sbanda e al 37′ capitola per la seconda volta sulla conclusione di Lelli. Un minuto prima dell’intervallo, Malaj accorcia le distanze dagli undici metri ma non riapre la contesa. Al rientro in campo infatti chiudiamo la partita con Ferrara al 71′ e con Valenza al 75′ per il definitivo 4-1.