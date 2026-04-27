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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 25 e domenica 26 aprile 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 28.a giornata: Modena-Sampdoria 1-0

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Juventus 5-2

U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Bogliasco 7-0

U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Fossano 2-4

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