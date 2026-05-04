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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 2 e domenica 3 maggio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 29.a giornata: Sampdoria-Pro Vercelli 4-1

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, playoff: Roma-Sampdori 5-0

U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Varesina 2-2

U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Spezia-Sampdoria 2-2

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