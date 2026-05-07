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Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

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Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 9 e domenica 10 maggio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 30.a giornata: Lecco-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Rigamonti” di Lecco)

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)
Riposo

U14 (all. Alessio Ambrosi)
Riposo

U13 (all. Luca Laudisi)
Riposo

U12 (all. Jolen Branko)
Torneo “International Y.C.” (domenica, campo sportivo “Comunale” di Camporosso, Imperia)

U11 (all. Gabriele Armani)
Torneo “Centenario” (sabato e domenica, campo sportivo “Allende” di Alpignano, Torino)

U10 (all. Luca Occhipinti)
Torneo “Città di Alassio” (domenica, campo sportivo “Ferrando” di Alassio, Savona)

U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “International Y.C.” (domenica, campo sportivo “Comunale” di Camporosso, Imperia)

U8 (all. Giulio Attardi)
Torneo “Maratona del Pesto” (domenica, campo sportivo “” di Genova)

U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 21.a giornata: Sampdoria-Milan (domenica ore 17.30, campo sportivo “Boero” di Genova)

U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 23.a giornata: Sedriano-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “Comunale” di Sedriano, Milano)

U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Riposo
Torneo “Debuttanti FIGC” (sabato, campo sportivo “Broccardi” di Santa Margherita Ligure, Genova)

U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Torneo “Debuttanti FIGC” (sabato, campo sportivo “Broccardi” di Santa Margherita Ligure, Genova)

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