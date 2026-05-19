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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 16 e domenica 17 maggio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo

U17 (all. Felice Tufano)
Amichevole: Sampdoria-Pontedera 1-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Real Casalecchio 2-1

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