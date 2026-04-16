Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 27.a giornata: Sampdoria-Padova (sabato ore 11.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 25.a giornata: Carrarese-Sampdoria (domenica ore 16.00, campo sportivo “Deste” di Carrara, Massa-Carrara)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Juventus (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Juventus (domenica ore 11.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Amichevole: Sampdoria-Spezia (domenica ore 12.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Amichevole: Sampdoria-San Maurizio Calcio (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Amichevole: Sampdoria-Omegna (sabato ore 9.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
Allenamento congiunto: Sampdoria-Carcarese (domenica ore 10.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Amichevole: Sampdoria-San Maurizio Calcio (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Genoa (sabato ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
Amichevole: Sampdoria-Casatese (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Amichevole: Sampdoria-San Maurizio Calcio (sabato ore 17.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
Torneo “Angelo Rosso Baiardo” (domenica, campo sportivo “Strinati” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Amichevole: Sampdoria-San Maurizio Calcio (sabato ore 17.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Rhodense (domenica ore 17.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 21.a giornata: Como-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Casnate” di Casnate, Como)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Genoa CFG (sabato ore 11.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo