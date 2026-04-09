Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 11 e domenica 12 aprile 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Reggiana (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 24.a giornata: Torino-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Mazzola” di Orbassano, Torino)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 25.a giornata: Bologna-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Bonaiuti” di Marzabotto, Bologna)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 25.a giornata: Bologna-Sampdoria (sabato ore 15.30, campo sportivo “Filippetti” di Zola Predosa, Bologna)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Amichevole: Sampdoria-Lugano (sabato ore 11.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Triangolare amichevole: Sampdoria-Carrarese-Don Bosco Spezia (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 23.a giornata: Multedo-Sampdoria (sabato ore 9.30, campo sportivo “Pertini” di Genova)
Amichevole: Sampdoria-Spezia (domenica ore 10.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Pontedecimo (sabato ore 9.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
Amichevole: Sampdoria-Spezia (domenica ore 10.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 18.a giornata: Arenzano-Sampdoria (domenica ore 10.30, campo sportivo “Gambino” B di Arenzano, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 16.a giornata: Arenzano-Sampdoria (sabato ore 16.30, campo sportivo “Gambino” B di Arenzano, Genova)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Lavagnese (domenica ore 14.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 17.a giornata: Genoa-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Marina Park” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 19.a giornata: Sedriano-Sampdoria (domenica ore 16.30, campo sportivo “Comunale” di Sedriano, Milano)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 20.a giornata: Venaria Reale-Sampdoria (sabato ore 17.00, campo sportivo “Don Mosso” di Venaria Reale, Torino)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Quadrangolare: Sampdoria-Genoa-Spezia-Vado (domenica ore 9.00, campo sportivo “Broccardi” di Santa Margherita Ligure, Genova)
Campionato, 18.a giornata: Superba-Sampdoria (sabato ore 17.15, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 15.a giornata: Baiardo-Sampdoria (domenica ore 9.15, campo sportivo “Strinati” di Genova)