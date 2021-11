Samp Primavera leapfrog Empoli

Sampdoria beat Primavera holders Empoli to rack up a third win on the bounce in November. Felice Tufano’s side move up to fifth on 16 points in the standings, leapfrogging their opponents thanks to the 2-0 win.

Sampdoria 2-0 Empoli (HT: 1-0)

Scorers: Bontempi 38, Montevago 66.

Sampdoria (3-5-2): Saio, Mane, Aquino, Bonfanti; Malagrida, Pozzato (Chilafi 69), Paoletti, Bontempi, Migliardi; Montevago (Polli 82), Di Stefano (Perego 89).

Subs not used: Tantalocchi, Sepe, Samotti, Napoli, Dolcini, Bianchi, Gentile, Catania, Poli.

Coach: Tufano.

Empoli(4-4-2): Hvalic; Boli (Fini 76), Pezzola, Evangelisti, Rizza; Rossi (Bonassi 54), Degli Innocenti, Ignacchiti (Renzi 69); Magazzu (Logrieco 54), Villa (Heimisson 69), Fazzini.

Subs not used: Fantoni, Morelli, Guarino,, Indragoli, Filì, Biagini, Cassai.

Coach: Busce.

Referee: Gauzolino.

Assistants: Massimino and Dicosta.

Booked: Pozzato 18, Magazzu 41, Malagrida 89, Montevago and Pezzola 80, Di Stefano 86.

Added time: 1+4 minutes.

Attendance: Around 150.

Pitch: Synthetic.