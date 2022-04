Primavera in 4-4 thriller against Verona

Samp’s youngsters were involved in a veritable feast of goals away at Verona in which strong attackers and creaky defences made for a thrilling 4-4 encounter.

Among the stars of the show was 19-year-old midfielder Christian Pierobon, who struck twice for Samp.

Hellas Verona 4-4 Sampdoria (HT 2-2)

Scorers: Sulemana 15, Montevago 18, Pierobon 26, Sepe 37, Bonfanti 46, Pierobon 49, Caia 53, Di Stefano 69.

Hellas Verona (4-3-2-1): Kivila; Terracciano, Redondi, Calabrese, Grassi; Joselito (Turra 58), Pierobon, Sulemana (Colistra 78); Caia (Bragantini 64), Mediero (Florio 46); Bosilj.

Unused substitutes: Toniolo, Patuzzo, Ebengué, Kemppainen, Diaby, Colistra, Cisse.

Coach: Corrent.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Musso (Chilafi 63), Bonfanti, Migliardi; Somma, Bonfanti, Sepe (Bonavita 83), Malagrida (Porcu 88), Bianchi; Montevago, Di Stefano.

Unused substitutes: Tantalocchi, Zorzi, Villa, Pozzato, Dolcini, Polli, De Vivo, Conti.

Coach: Tufano.

Referee: Galipo.

Assistants: Caso, Toce.

Booked: Sepe, Bianchi