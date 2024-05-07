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Drills ahead of Catanzaro, morning training on Wednesday

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Drills ahead of Catanzaro, morning training on Wednesday

Sampdoria continues its preparation for the upcoming match against Catanzaro (Friday, 20.30 CEST). On the main field of the “Mugnaini”, Andrea Pirlo and his staff led a training based on activations, techniques, drills, training matches, and shoot-on-target. Draining work for Alex Ferrari; individual sessions on field for Stefano Girelli and Nicola Murru; therapies for Estanislau Pedrola. Tomorrow, Wednesday, a new morning session is scheduled.

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