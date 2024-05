Samp defeated in Palermo, the dream vanished at “Barbera”

The summary of the match between Rosanero and Blucerchiati, the preliminary round of the Serie BKT 2023/24 playoffs.

Palermo 2

Sampdoria 0

Scorers: 43′, 47′ Diakité.

Palermo (3-4-1-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni (20′ Marconi); Diakité, Segre, Ranocchia (78′ Henderson), Lund; Insigne (65′ Gomes); Soleri (78′ Di Francesco), Brunori (78′ Mancuso).

Subs not used: Pigliacelli, Stulac, Di Mariano, Vasic, Buttaro, Aurelio, Traore.

Coach: Mignani.

Sampdoria(3-4-2-1): Stankovic; Piccini (55′ Stojanovic), Ghilardi, González; Depaoli (55′ Benedetti), Yepes, Ricci (75′ Kasami), Giordano (55′ Barreca); Esposito, Borini; De Luca.

Subs not used: Ravaglia, Vieira, Askildsen, Verre, Conti, Álvarez, Ferrari, Leoni.

Coach: Pirlo.

Referee: Colombo (Como).

Assistants: Lo Cicero (Brescia), Mondin (Treviso).

Fourth official: Collu (Cagliari).

VAR: Mariani (Aprilia).

Assistant VAR: Meraviglia (Pistoia).

Booked: 48′ Depaoli, 70′ Desplanches, 86′ Lund, 86′ Stojanovic.

Added time: 3′ + 5′ minutes.

Attendances: game tickets 32.730.

Pitch: fair conditions.