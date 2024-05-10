Borini scored a hat-trick: Samp wins and finished 7th
Borini scored a hat-trick: Samp wins and finished 7th
Catanzaro 1
Sampdoria 3
Scorers: 4′ Borini, 39′ Oliveri, 57′ Borini, 60′ Borini.
Catanzaro (4-4-2): Sala; Sounas (88′ Rafele), Brighenti, Krajnc, Miranda; Stoppa, Verna, Pompetti (78′ Pontisso), Oliveri (78′ Situm); Donnarumma (62′ Brignola), Iemmello (62′ Biasci).
Subs not used: Grimaldi, Borrelli, Antonini, Scognamillo, Vandeputte, Viotti, Veroli.
Coach: Vivarini.
Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi (61′ Depaoli), González (61′ Piccini); Stojanovic, Ricci, Darboe (78′ Verre), Giordano; Esposito (67′ Benedetti), Borini (68′ Álvarez); De Luca.
Subs not used: Ravaglia, Barreca, Askildsen, Conti, Kasami, Ferrari, Yepes.
Coach: Pirlo.
Referee: Perenzoni (Rovereto).
Assistants: Mastrodonato (Molfetta), Yoshikawa (Rome 1).
Fourth official: Mirabella (Naples).
VAR: Valeri (Rome 2).
Assistant VAR: Muto (Torre Annunziata).
Booked: 3′ Miranda, 10′ González, 28′ Ghilardi, 77′ Giordano.
Added time: 3′ + 4′ minutes.
Attendances: game tickets 3.738; seasonal tickets 5.423.
Pitch: fair conditions.
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