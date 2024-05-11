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Absolute rest on Saturday, from Sunday full focus on Palermo

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Absolute rest on Saturday, from Sunday full focus on Palermo

A day and a half off, then full focus on the first playoff game against Palermo. Andrea Pirlo granted the blucerchiati a Saturday of complete rest before getting back to work on Sunday afternoon at the “Mugnaini” to start gearing up for the away match scheduled for Friday at the “Barbera” stadium.

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