Samp Women lose to visitors Sassuolo

Sampdoria Women were beaten 2-0 on their own patch on Sunday, as Sassuolo scored either side of the interval to claim all three points. Eleonora Goldoni rose highest to head home from a free-kick on 21 minutes, before turning provider 10 minutes into the second half, when she crossed for Valeria Monterubbiano to finish with a close-range header.

Sampdoria 0-2 Sassuolo (HT: 0-1)

Scorers: Goldoni 21, Monterubbiano 55.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita (Panzeri 75), Spinelli, Pettenuzzo, Oliviero; Seghir (Cuschieri 67), Re (Cedeño 75), Fallico, Giordano (Battistini 80); Regazzoli, Rincón.

Subs not used: Odden, Mailia, Taleb, Pisani, Lazzeri.

Coach: Cincotta.

Sassuolo (3-5-2): Lauria; Orsi, Filangeri, Pleidrup; Philtjens, Pondini (Dongus 75), Brignoli (Bellucci 66), Jane, Mella; Monterubbiano (Sciabica 66), Goldoni (Clelland 74).

Subs not used: Di Nallo, Moraca, Tudisco, Nowak, Nagy.

Coach: Piovani.

Referee: Gangi.

Assistants: Montanelli, Brunetti.

Fourth official: Giorgiani.