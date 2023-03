Mango names squad for Como

It’s a day before Sampdoria Women take on Como at 12:30 CEST in the Relegation Pool, and Salvatore Mango has named his squad for the fixture. The full list is as follows:

Goalkeepers: Fabiano, Odden, Tampieri.



Defenders: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Pettenuzzo, Spinelli.



Midfielders: Conc, Cuschieri, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli.



Forwards: Baldi, Bonfantini, Gago, Lopez, Tarenzi.