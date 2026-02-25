Forza e trasformazione, giovedì rifinitura e conferenza

Prosegue la preparazione della Sampdoria alla sfida con il Bari, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 21.00). Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento mattutino a base di forza in palestra e trasformazione sul prato superiore del “Mugnaini” sotto forma di attivazione atletica e con la palla, torneo a quattro squadre di giochi tecnici, esercitazioni per lo sviluppo delle due fasi, partitella tattica e calci piazzati. Alla seduta hanno partecipato anche Tjas Begić e Matteo Palma. Differenziato sul campo per Mattia Viti; terapie per Antonin Barák, Massimo Coda, Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. Percorso di recupero per Lorenzo Malanca. Domani, giovedì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.