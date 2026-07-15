La Samp va di doppio a Temù, giovedì si replica

La Sampdoria prosegue la preparazione in Alta Valle Camonica. Il quarto giorno di allenamenti in altura si è aperto con una sessione di prevenzione in palestra, quindi attivazione atletica sul campo, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella ad alta intensità. Nel pomeriggio, portieri in campo agli ordini del preparatore Raffaele Clemente, mentre i blucerchiati di movimento hanno nuovamente svolto un percorso atletico nel bosco. Personalizzato di riatletizzazione per Lorenzo Insigne; scarico di gestione per Estanislau Pedrola. Terapie infine per Karim Diop, in seguito al fastidio alla caviglia destra che aveva accusato durante la seduta pomeridiana di martedì. Domani, giovedì, si replica: è in agenda una nuova doppia seduta.