Primo doppio a Temù: tecnica e corse in salita per i blucerchiati

Secondo giorno in Alta Valle Camonica e prima doppia seduta per la Sampdoria al centro sportivo di Temù. Prevenzione in palestra, quindi attivazione atletica sul campo, circuito tecnico, possessi e una partitella ad alta intensità su spazi ridotti al mattino; mentre nel pomeriggio, portieri in campo agli ordini del preparatore Raffaele Clemente, con i calciatori di movimento impegnati in un percorso atletico nel bosco agli ordini del prof. Francesco Bertini. Stefan Gartenmann ha svolto con il gruppo la prima parte dell’allenamento, per proseguire poi con un programma specifico in palestra. Percorso personalizzato di riatletizzazione tra forza in palestra al mattino e corsa sul campo per Lorenzo Insigne. Domani, martedì, si replica con una nuova doppia seduta.